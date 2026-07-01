Allemagne : le PMI manufacturier meilleur qu'attendu en juin
Publié le 01/07/2026 à 10:00
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En Allemagne, le PMI dans le secteur manufacturier en juin est passé de 50,1 à 50,3. Il était attendu à 50.
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Publié le 01/07/2026 à 10:00
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