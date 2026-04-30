Allemagne : le taux de chômage à 6,4% en avril
Publié le 30/04/2026 à 10:10
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En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,4% en avril, contre 6,3% attendu après 6,4% (révisé de 6,3%) en mars.
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Publié le 30/04/2026 à 10:10
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