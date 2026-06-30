Allemagne : le taux de chômage stable en juin
Publié le 30/06/2026 à 10:12
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En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,3% en juin, conformément aux prévisions, après 6,3% en mai.
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