Allemagne : léger recul du chômage en mai
Le nombre de chômeurs en Allemagne a diminué de 58 000 en mai par rapport au mois précédent, pour s'établir à 2 950 000, soit une baisse de 12 000 en données corrigées des variations saisonnières. Le taux de chômage a reculé de 0,1 point à 6,3%, selon l'Agence fédérale pour l'emploi.
Publié le 29/05/2026 à 11:27
Comparé à mai de l'année dernière, le nombre de chômeurs a augmenté de 31 000 sur le mois qui s'achève et le taux de chômage a progressé de 0,1 point. Le taux de chômage déterminé par Destatis selon le concept d'emploi de l'OIT s'établissait à 3,9% en avril.