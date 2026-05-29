Allemagne : léger recul du chômage en mai

Le nombre de chômeurs en Allemagne a diminué de 58 000 en mai par rapport au mois précédent, pour s'établir à 2 950 000, soit une baisse de 12 000 en données corrigées des variations saisonnières. Le taux de chômage a reculé de 0,1 point à 6,3%, selon l'Agence fédérale pour l'emploi.

Cependant, cette évolution est probablement principalement due à un effet de correction après la faiblesse observée en avril. "Malgré une baisse du chômage, la reprise printanière n'a pas vraiment pris de l'ampleur cette année", constate Andrea Nahles, présidente de l'Agence.



Comparé à mai de l'année dernière, le nombre de chômeurs a augmenté de 31 000 sur le mois qui s'achève et le taux de chômage a progressé de 0,1 point. Le taux de chômage déterminé par Destatis selon le concept d'emploi de l'OIT s'établissait à 3,9% en avril.