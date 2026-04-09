Allemagne : léger tassement de la production industrielle en février

Après une stagnation en janvier 2026 par rapport au mois précédent, la production industrielle allemande s'est tassée de 0,3% en février, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.

En excluant la construction (-1,2%) et l'énergie (+0,3%), la production manufacturière proprement dite s'est repliée de 0,1% en février, grevée en particulier par une contraction de 1,5% dans les biens de consommation.



En termes sectoriels, la baisse de la production manufacturière a été tirée par les produits informatiques, électroniques et optiques (-3,9%) et l'industrie pharmaceutique (-4,4%), alors que la production automobile a augmenté de 1,7%.



Par ailleurs, Destatis indique que le surplus commercial de l'Allemagne s'est établi à 19,8 MdsEUR en février, en léger retrait par rapport à un excédent de 20,3 MdsEUR engrangé le mois précédent, toujours selon des données CVS-CJO.



Cette légère dégradation de l'excédent d'un mois sur l'autre traduit une augmentation de 4,7% des importations allemandes, à 115,4 MdsEUR, pour une progression de seulement 3,6% des exportations, à 135,2 MdsEUR.