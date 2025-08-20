Allemagne : les prix à la production poursuivent leur repli en juillet

Les prix à la production ont poursuivi leur repli pour le cinquième mois consécutif en Allemagne en juillet sous l'effet du recul continu des coûts de l'énergie, montrent des données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.



Les prix producteurs ont diminué de 0,1% sur un mois et ont reculé de 1,5% par rapport à la même période de 2024, selon les chiffres de Destatis.



Au mois de juin, ces prix s'étaient déjà replié de 1,3% sur un an.



L'institut allemand de la statistique souligne que la baisse des prix de l'énergie est restée la principale cause du recul des prix à la production sur un an, avec un repli de 6,8% d'une année sur l'autre.



La baisse la plus marquante vient du gaz naturel, dont les prix ont reculé de 8,6% sur un an, suivi des prix de l'électricité qui ont coûté 7,8% moins cher qu'en juillet 2024.



En excluant l'impact de l'évolution des prix de l'énergie, les prix à la production ont augmenté de 1% sur un an, précise Destatis.