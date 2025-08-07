Allemagne : net recul de la production industrielle en juin
Publié le 07/08/2025 à 08:59
En excluant l'énergie et la construction, la production manufacturière proprement-dite s'est même contractée de 2,8%, avec des baisses à la fois pour les biens intermédiaires (-0,6%), d'investissement (-3,2%) et surtout de consommation (-5,6%).
Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne a diminué à 14,9 milliards d'euros en juin, à comparer à 18,5 milliards le mois précédent, ses importations (+7,9%) ayant augmenté bien plus vite que ses exportations (+2,4%).