Allemagne : nette progression de l'indice ZEW en janvier

Le sentiment des investisseurs et des analystes financiers allemands s'est amélioré en janvier, selon l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques ZEW, dont l'indice mesurant leurs attentes est passé de 45,8 en décembre, à 59,6 ce mois-ci.

De son côté, l'indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation actuelle en Allemagne s'est lui aussi amélioré d'un mois sur l'autre, tout en restant largement en terrain négatif : il a gagné 8,3 points pour s'établir à -72,7.



Calculé à partir d'une enquête auprès de jusqu'à 300 experts issus de banques, compagnies d'assurance et départements financiers d'entreprises, l'indice ZEW constitue un indicateur avancé pour l'économie allemande, similaire à l'indice ifo.