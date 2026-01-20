Allemagne : nette progression de l'indice ZEW en janvier
Le sentiment des investisseurs et des analystes financiers allemands s'est amélioré en janvier, selon l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques ZEW, dont l'indice mesurant leurs attentes est passé de 45,8 en décembre, à 59,6 ce mois-ci.
Publié le 20/01/2026 à 11:27
Calculé à partir d'une enquête auprès de jusqu'à 300 experts issus de banques, compagnies d'assurance et départements financiers d'entreprises, l'indice ZEW constitue un indicateur avancé pour l'économie allemande, similaire à l'indice ifo.