De son côté, l'indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation actuelle en Allemagne s'est lui aussi amélioré d'un mois sur l'autre, tout en restant largement en terrain négatif : il a gagné 8,3 points pour s'établir à -72,7.

Calculé à partir d'une enquête auprès de jusqu'à 300 experts issus de banques, compagnies d'assurance et départements financiers d'entreprises, l'indice ZEW constitue un indicateur avancé pour l'économie allemande, similaire à l'indice ifo.