Allemagne : nouveau recul de la production industrielle en mars

Après une baisse de 0,5% en février par rapport au mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,3%), la production industrielle allemande a reculé de 0,7% en mars, selon les données CVS-CJO de Destatis.

En excluant la construction et l'énergie, la production manufacturière proprement dite s'est repliée de 0,9% en mars, grevée en particulier par une contraction dans les biens de consommation (-1,9%) et les biens d'investissement (-1,6%).



Par ailleurs, Destatis indique que l'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 14,3 MdsEUR en mars, en léger retrait par rapport à un surplus de 19,6 MdsEUR enregistré le mois précédent, toujours selon des données CVS-CJO.



Cette dégradation de l'excédent d'un mois sur l'autre traduit une augmentation de 5,1% des importations allemandes, à 121,5 MdsEUR, pour une progression de seulement 0,5% des exportations dans le même temps, à 135,8 MdsEUR.