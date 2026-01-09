Allemagne : nouvelle hausse de la production industrielle en novembre

Après une hausse de 2% en octobre (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,8%), la production industrielle de l'Allemagne en volume a augmenté de 0,8% en novembre 2025 par rapport au mois précédent, selon des données CVS-CJO de Destatis.

Ce dernier explique que ce développement positif de la production est principalement dû à la croissance observée dans l'industrie automobile (+7,8%), alors que la diminution de la production d'énergie (-7,8%) a eu un effet négatif.



En excluant l'énergie et la construction (-0,8%), la production manufacturière proprement dite s'est accrue de 2,1% par rapport à octobre, portée en particulier par une progression de 4,9% de la production de biens d'équipement.