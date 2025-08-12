Allemagne : rechute de l'indice ZEW en août
Publié le 12/08/2025 à 11:20
Outre cet indicateur de perspectives, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne s'est également détériorée : l'indice correspondant ressort à -68,6, soit une baisse de 9,1 points par rapport à juillet.
'Les experts des marchés financiers sont déçus par l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis', explique le président du ZEW Achim Wambach, qui incrimine aussi la mauvaise performance de l'économie allemande au deuxième trimestre.