Le marché croira-t-il à l'inflation américaine ?

La chronique du jour va beaucoup citer Donald Trump parce que Donald Trump a beaucoup parlé et agi hier. Pendant que la jauge des résultats d'entreprises se vide, celle de la macroéconomie remonte avec la publication à 14h30 des chiffres de l'inflation de juillet aux Etats-Unis, un point de passage important pour savoir si la banque centrale américaine est susceptible de commencer à faire baisser le prix de l'argent dès le mois prochain. Avec en toile de fond la relation ambigüe entre la Chine et les Etats-Unis.