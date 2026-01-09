Allemagne : recul de l'excédent commercial en novembre
L'excédent commercial de biens de l'Allemagne s'est établi à 13,1 milliards d'euros en novembre 2025, en recul donc par rapport à celui de 17,2 MdsEUR engrangé le mois précédent (révisé par rapport à l'estimation initiale de 16,9 MdsEUR).
Publié le 09/01/2026 à 08:19
Par rapport au même mois de 2024, l'excédent commercial allemand a diminué d'un tiers (-34,5%) en novembre 2025, une chute traduisant un tassement de 0,8% des exportations, mais surtout un bond de 5,4% des importations.