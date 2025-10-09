Allemagne : repli de l'excédent commercial en août

L'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 17,2 milliards d'euros pour le mois d'août 2025, en légère hausse donc par rapport à celui de 16,3 MdsEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 14,7 MdsEUR).



L'office fédéral de statistiques, qui publie ces chiffres, précise que les exportations allemandes ne se sont tassées que de 0,5% d'un mois sur l'autre, à 129,7 MdsEUR, tandis que les importations se sont contractées de 1,3% à 112,5 MdsEUR.



'La baisse des exportations s'explique en partie par la hausse des droits de douane américains', avance Commerzbank, soulignant que les livraisons aux Etats-Unis ont diminué de 2,5% par rapport à juillet, soit une cinquième baisse consécutive.



'Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre pendant un certain temps, et avec l'appréciation de l'euro, il semble peu probable que la demande étrangère donne un coup de fouet significatif à l'économie allemande', poursuit la banque.