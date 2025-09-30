Allemagne : repli saisonnier du chômage en septembre

Avec le début de l'automne, le nombre de chômeurs en Allemagne diminue de 70 000 en septembre pour s'établir à 2 955 000, mais en données corrigées des variations saisonnières, il augmente de 14 000 par rapport au mois précédent.



'Le marché du travail continue de manquer de l'élan nécessaire à une reprise plus forte', reconnait Andrea Nahles, présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi qui publie ces chiffres. Par rapport à septembre 2024, le nombre de chômeurs s'inscrit en hausse de 148 000.



Par rapport à la population active, le taux de chômage en Allemagne se tasse de 0,1 point de pourcentage par rapport à août pour ressortir à 6,3% pour le mois qui s'achève, mais il s'accroit de 0,3 point par rapport au même mois l'an dernier.