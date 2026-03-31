Allemagne : stabilité du taux de chômage en mars
Publié le 31/03/2026 à 10:05
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En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,3% en mars, conformément aux prévisions, après 6,3% le mois précédent.
© Zonebourse.com - 2026
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Publié le 31/03/2026 à 10:05
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