Allemagne : un indice Ifo "à nouveau décevant" pour Commerzbank

Revenant sur l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, dévoilé en matinée, Commerzbank y voit "une déception qui ne peut être attribuée aux récentes menaces de droits de douane de Trump contre l'UE".

Pour rappel, après deux baisses consécutives, cet indice s'est établi à 87,6 points en janvier, restant ainsi stable par rapport à décembre (son plus bas niveau depuis le mois de mai 2025), alors que les économistes l'espéraient en hausse vers 88,3.



Plus précisément, le sous-indice portant sur la situation actuelle s'est très légèrement amélioré d'un mois sur l'autre, passant de 85,6 à 85,7, mais celui mesurant les attentes s'est au contraire tassé, passant de 89,7 en décembre à 89,5 en janvier.



"Le fait que cela ne se soit pas produit est une déception qui ne peut être attribuée aux récentes menaces de droits de douane de Trump contre l'UE", juge Commerzbank, notant que "contrairement au premier semestre de l'année dernière, l'indice ne progresse plus".



"De nombreuses entreprises sont clairement déçues par l'absence de réformes larges. Le plan budgétaire du gouvernement allemand n'est donc pas stimulant comme prévu. L'économie ne devrait se redresser qu'avec réticence cette année", poursuit la banque allemande.