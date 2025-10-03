Les trois indices américains ont encore inscrit des records hier. Comme la veille. Comme l'avant-veille aussi, et comme plein de fois depuis le début de l'année. Pas besoin d'être un as des mathématiques pour conclure qu'à partir du jour où un record boursier est atteint, ledit record est battu au terme de chaque séance haussière consécutive. Il devient quand même difficile d'en faire le décompte. Trop de records tue le record, en quelque sorte.

Dans un monde de la finance où l’on se perd toute la journée dans des océans de données et où les graphiques pleuvent, je me suis énervé tout seul en cherchant à mettre la main sur le décompte du nombre de records du S&P500 chaque année. Là, vous pensez déjà : "ok, c’est vendredi, et le vendredi, il raconte sa vie". Pour tout vous dire, j’ai quand même un peu hésité avant de me lancer dans cette histoire. Car il y a un risque non nul que nous ayons des retours d’abonnés disant : "en fait si, ça existe, et on le trouve en 30 secondes". Attention, je ne parle pas d'un vieux tableau Excel avec une formule maison bâtie sur un export de données à la qualité douteuse. Je cherche une solution clefs en main, institutionnelle et si possible facile à utiliser. En attendant, j'ai l'impression que c'est la 30e fois cette année que le S&P 500 bat un record en clôture. Je l'ai déduit de mes puissantes capacités d'abstraction mathématique et de la lecture d'une dépêche expliquant qu'il y avait eu 28e "plus hauts" depuis le début de l'année avant les deux de cette semaine. En 2025, nous en sommes donc à 30 plus hauts "historiques" ou "absolus" pour faire dans le pléonasme pontifiant.

Outre ces pics, deux sujets dominent l'actualité politico-financière de la fin de semaine. D'abord, les menaces de l'administration Trump de virer des milliers de fonctionnaires pour faire retomber sur les Démocrates la responsabilité et les conséquences de la paralysie budgétaire des Etats-Unis. Ensuite, la multiplication des annonces autour de l'intelligence artificielle, qui continue à faire planer le secteur comme un hippie sous LSD. Entre la valorisation de 500 milliards de dollars d'OpenAI lors de son dernier round de levée de fonds et la multiplication des annonces de partenariats dans les semiconducteurs, les investisseurs ne savent plus où donner de la tête. Même ma grand-mère pourrait entrer en bourse avec une belle valorisation, pour peu qu'elle arrive à acheter un GPU Nvidia en laissant penser qu'elle a signé un partenariat stratégique avec la firme américaine, alors qu'elle l'a juste commandé sur Amazon. Mamie ou pas, Wall Street a donc bénéficié de l'appui non-négligeable des stars de l'IA pour claquer son record de la veille.

Mais pas que ! Ces derniers jours ont même vu un élargissement du rallye, notamment avec un rebond de secteurs en retard, comme la pharma, le luxe, ou encore l’automobile. C’est grâce à ces valeurs que l’Euro Stoxx 50 a dépassé cette semaine son précédent record, datant du mois de mars. En plus, ce record a été atteint sans l'aide des banques, qui sont des poids lourds de l'indice et qui marquent le pas après un premier semestre tonitruant.

Donc si vous voulez briller en société ce weekend, vous pourrez parler d'IA et de ces records. Gardez quand même à l'esprit qu'en dehors des geeks de la finance, ces séries haussières n'intéressent pas forcément grand-monde. Tentez l'expérience autour de vous en demandant à l'heure du pastis : "tu savais que le S&P 500 avait fait 30 records de clôture en 2025 ?". Votre interlocuteur risque d'avoir la même réaction que si vous lui partagez une information capitale du type "tu savais que mon oncle et ma mère sont nés à un jour d’écart ?". Et comme toutes les bêtises que j’écris ne sont jamais totalement gratuites : bon anniversaire maman.

C'est commode d'ailleurs de pouvoir placer cet anniversaire, parce que l'agenda du jour s’est un peu vidé. Il manquera cet après-midi, selon toute vraisemblance, la ligne "rapport mensuel sur l’emploi aux Etats-Unis". Parce que le shutdown a entraîné la fermeture de nombreuses agences, Bureau des statistiques du Travail compris.

Un shutdown qui ne perturbe donc pas Wall Street. D’abord parce que le marché s’y est habitué : c’est le 15e depuis 1981. Ensuite, parce que les études de stratégistes sur ces périodes ne manquent pas. Conclusion : les impacts pour Wall Street, comme pour Main Street, sont in fine relativement limités. A condition évidemment que le cirque ne s’éternise pas trop, ce qui est en principe le cas.

Pour l’heure, les Républicains cherchent toujours 7 voix démocrates pour faire passer un plan de financement temporaire au Sénat. Les désaccords portent notamment sur les dépenses de santé : les Démocrates veulent prolonger des subventions qui expirent en fin d’année, tandis que les Républicains souhaitent traiter cette question séparément. Donald Trump, comme je l'ai mentionné plus haut, agite la menace des licenciements permanents pour tordre le bras aux Démocrates.

Ah, un dernier mot sur les négociations douanières, qui sont un peu passées à la trappe ces derniers jours. Le secrétaire au Trésor US Scott Bessent pense qu'il y aura d'importantes percées lors du prochain cycle de négociations commerciales avec la Chine. Pour l'heure, les choses n'ont pas l'air d'avancer beaucoup entre les Etats-Unis et les pays qui font de la résistance, c’est-à-dire le Brésil, l'Inde et la Chine.

En Asie-Pacifique, ça part un peu dans tous les sens. Le Japon prend 1,5% grâce à la force de traction de l'IA. Hong Kong perd une partie de ses gains de la veille en cédant 0,9%. L'Inde lâche 0,2%, tandis que l'Australie gagne 0,5%. La Chine continentale et la Corée du Sud sont fermées pour la Golden Week. Les marchés européens sont attendus en hausse à l'ouverture.

Le CAC 40 gagne 0,4% à 8 094 points à l'ouverture. Le SMI prend 0,2% à 12 451 points. Le Bel 20 démarre à +0,2% à 4 919 points.

Legrand rachète l'américain Avtron Power Solutions pour 1,125 milliard de dollars.

Plusieurs grands groupes européens, dont L'Oréal, ont à nouveau été approchés par la famille Armani, désireuse de reclasser une part minoritaire du groupe italien, a appris Reuters.

Saint-Gobain conclut un accord de vente de son enseigne de distribution Tumelero au Brésil.

Vusiongroup signe un contrat avec le britannique Asda pour ses magasins Express.

Carmila émet 300 MEUR d'obligations vertes 2033.

Séché émet 300 MEUR de titres subordonnés à durée indéterminée à 5,875%, avec des clauses environnementales.

Immobilière Dassault boucle son augmentation de capital de 25 MEUR.

Selectirente acquiert deux portefeuilles de commerces à Paris pour près de 11 millions d'euros.

OSE Immuno annonce la nomination de Marc Le Bozec en tant que directeur général par intérim, en remplacement de Nicolas Poirier, qui conserve son rôle de directeur scientifique.

Hoffmann Green Cement optimise les performances environnementales de son ciment H-UKR 0% clinker produit à froid.

Vergnet reporte son regroupement d'actions.

D'Europe

D'Amérique du Nord

Le Boeing B777X prend du retard et ne sortira qu'en 2027, entraînant des milliards de dollars de charges, selon Bloomberg.

Applied Materials déclare que le ministère américain du commerce élargit les restrictions à l'exportation.

Les téléphones Google Pixel ajoutés à la liste des produits approuvés du réseau d'information du ministère de la Défense US.

NBCUniversal (Comcast) et Google concluent un accord à long terme.

Oracle enquête sur les piratages de la suite e-Business de ses clients, a appris Bloomberg.

Amazon va relancer son service de livraison par drone en Arizona à partir de vendredi, selon TechCrunch.

D'Asie et d'ailleurs

Asahi Group a suspendu certaines expéditions de boissons après une cyberattaque.

Dongfeng Motor finit la semaine en vive hausse dans le sillage du projet d'IPO de sa filiale de véhicules électriques Voyah Automotive.

Fujitsu et Nvidia étendent leur partenariat pour construire une infrastructure IA complète intégrant des agents IA.

