Alliance stratégique entre AWS et AUMOVIO pour l'accélération du transport autonome
Ce partenariat technologique s'appuie sur l'intelligence artificielle générative pour lever les goulots d'étranglement du développement des véhicules sans chauffeur, avec un premier déploiement industriel prévu pour le leader du fret Aurora.
L'équipementier AUMOVIO a désigné Amazon Web Services (AWS) comme son fournisseur de nuage informatique privilégié pour le développement de la conduite autonome. Cette collaboration intègre des capacités d'IA générative et agentique afin de traiter massivement les données issues de millions de scénarios routiers.
Désormais, les ingénieurs peuvent interroger les bases de données en langage naturel pour identifier des situations critiques, comme des passages de piétons nocturnes sous la pluie, réduisant des semaines de recherche manuelle en quelques instants.
Ismail Dagli, membre du conseil d'administration d'AUMOVIO, a précisé que cette alliance permet de transformer efficacement les données en "informations exploitables au sein d'environnements complexes".
Ce socle technologique servira au déploiement à grande échelle des camions autonomes d'Aurora, dont la production industrielle est programmée pour 2027. AUMOVIO fournira également un ordinateur de secours spécialisé pour garantir une sécurité redondante en cas de défaillance du système principal.
A quelques minutes de l'ouverture de Wall Street, le titre Amazon affiche un repli modéré de 0,2% en préouverture et au lendemain d'une hausse de 2,9%.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
