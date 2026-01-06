Alliance stratégique entre AWS et AUMOVIO pour l'accélération du transport autonome

Ce partenariat technologique s'appuie sur l'intelligence artificielle générative pour lever les goulots d'étranglement du développement des véhicules sans chauffeur, avec un premier déploiement industriel prévu pour le leader du fret Aurora.

L'équipementier AUMOVIO a désigné Amazon Web Services (AWS) comme son fournisseur de nuage informatique privilégié pour le développement de la conduite autonome. Cette collaboration intègre des capacités d'IA générative et agentique afin de traiter massivement les données issues de millions de scénarios routiers.



Désormais, les ingénieurs peuvent interroger les bases de données en langage naturel pour identifier des situations critiques, comme des passages de piétons nocturnes sous la pluie, réduisant des semaines de recherche manuelle en quelques instants.



Ismail Dagli, membre du conseil d'administration d'AUMOVIO, a précisé que cette alliance permet de transformer efficacement les données en "informations exploitables au sein d'environnements complexes".



Ce socle technologique servira au déploiement à grande échelle des camions autonomes d'Aurora, dont la production industrielle est programmée pour 2027. AUMOVIO fournira également un ordinateur de secours spécialisé pour garantir une sécurité redondante en cas de défaillance du système principal.



A quelques minutes de l'ouverture de Wall Street, le titre Amazon affiche un repli modéré de 0,2% en préouverture et au lendemain d'une hausse de 2,9%.