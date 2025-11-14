Allianz dans le vert sur un relèvement d'objectif pour 2025

Allianz gagne 2% en début de séance à Francfort, à la suite d'un relèvement par la compagnie d'assurance de son objectif de profit opérationnel annuel, fort de performances solides depuis le début de l'exercice.



Il vise désormais en 2025 un profit opérationnel de plus de 17 milliards d'euros ('plus probablement' entre 17 et 17,5 MdEUR), dépassant donc le haut de sa fourchette cible précédente qui était de 16 MdsEUR, à plus ou moins 1 MdEUR.



Sur les 9 premiers mois de 2025, il a vu son BPA core augmenter de 12,2% à 21,43 euros, et son profit opérationnel croitre de 10,4% à 13,1 MdsEUR, soit 82% du point médian de sa fourchette-cible annuelle précédente.



Le volume total des affaires du groupe allemand a augmenté de 5,5% (+8,5% en organique) à 141,2 MdsEUR, avec des hausses pour ses trois segments gestion d'actifs (+3,6%), dommages (+5,6%) et vie-santé (+5,6%).



Sur son seul 3e trimestre, Allianz a accru son profit opérationnel de 12,6% à 4,4 MdsEUR, avec une contribution particulièrement forte du segment dommages qui a bénéficié à la fois d'une forte croissance interne et d'un meilleur ratio combiné.