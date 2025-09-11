Allianz France nomme Christophe Gauer Secrétaire général adjoint

Allianz France annonce la nomination de Christophe Gauer comme Secrétaire général adjoint à compter du 1er septembre. Âgé de 38 ans, il est rattaché à Véronique Bied-Charreton, Secrétaire générale, et prend en charge les Affaires réglementaires et publiques, la Durabilité, le Mécénat et la Gouvernance.

Christophe Gauer a rejoint Allianz France en 2021 comme Directeur de cabinet du Directeur général et responsable des affaires publiques.

En 2025, il a été distingué dans le classement Choiseul 100 des leaders économiques français de moins de 40 ans.