Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte de fonds et de clients, déclare à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Coface, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.
La filiale de gestion d'investissement d'Allianz précise détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7 477 188 actions Coface représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et des droits de vote de la compagnie d'assurance-crédit.
Allianz Global Investors passe sous les 5% de Coface
Publié le 24/11/2025 à 15:17
