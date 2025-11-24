Coface SA figure parmi les leaders mondiaux de l'assurance-crédit. Le groupe propose aux entreprises des solutions dans le but de les protéger contre le risque de défaut de paiement des débiteurs, dans le cadre de la gestion de leurs comptes clients, aussi bien sur les marchés intérieurs que sur les marchés d'exportation. Le CA par activité se répartit comme suit : - assurance-crédit et prestations de services liés (82%) ; - assurance caution (9,8%) ; - prestations de services de gestion des crédits (4,2%) ; - prestations d'affacturage (4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (21,2%), Méditerranée et Afrique (29,2%), Europe du Nord (19,6%), Amérique du Nord (9,6%), Europe centrale (9,4%), Asie-Pacifique (6,8%) et Amérique latine (4,2%).