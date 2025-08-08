Allianz : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Allianz, avec un objectif de cours relevé de 370 à 388 euros, 'afin de refléter la bonne dynamique opérationnelle notamment en assurance dommages' qui ressort de sa publication trimestrielle.



Le bureau d'études rappelle que la compagnie d'assurance allemande a dévoilé un résultat opérationnel supérieur de 3% aux attentes, avec notamment 'une nette amélioration de la rentabilité sous-jacente en assurance dommages'.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 13x avec un rendement supérieur à 4%.