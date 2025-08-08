Allianz : Oddo BHF rehausse sa cible après les résultats

Publié le 08/08/2025 à 10:00 Zonebourse.com Partager

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Allianz, avec un objectif de cours relevé de 370 à 388 euros, 'afin de refléter la bonne dynamique opérationnelle notamment en assurance dommages' qui ressort de sa publication trimestrielle.



Le bureau d'études rappelle que la compagnie d'assurance allemande a dévoilé un résultat opérationnel supérieur de 3% aux attentes, avec notamment 'une nette amélioration de la rentabilité sous-jacente en assurance dommages'.



'Les différents métiers bénéficient de tendances favorables et le groupe conserve un business model résilient, diversifié et en croissance', estime plus largement l'analyste en charge du dossier, au vu de cette publication.