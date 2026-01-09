Allianz s'engage dans un partenariat mondial avec Anthropic pour l'IA

Allianz annonce un partenariat mondial avec Anthropic pour accélérer l'adoption de l'Intelligence Artificielle (IA) responsable chez Allianz, "franchissant une étape décisive pour relever les défis critiques de l'IA dans le domaine de l'assurance".

La collaboration se concentre sur trois projets transformateurs au sein du groupe d'assurance allemand, à savoir l'autonomisation des effectifs, l'automatisation des opérations grâce à l'IA agentique, et la conformité réglementaire.



Ainsi, Anthropic aide Allianz à transformer ses propres opérations grâce à l'IA : ses modèles "Claude" feront partie intégrante de la plateforme d'IA interne, qui sera gratuite pour tous les collaborateurs au sein du groupe.



Allianz et Anthropic développent aussi des agents d'IA personnalisés capables d'orchestrer des flux de travail en plusieurs étapes et d'automatiser à grande échelle des processus laborieux, de la documentation d'accueil au traitement des sinistres.



Enfin, leur partenariat codéveloppe des systèmes d'IA qui, entre autres, enregistrent chaque décision, justification et source de données afin de répondre aux risques et exigences réglementaires spécifiques à l'assurance.