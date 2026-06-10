La chute du résultat net met à l'épreuve la résilience financière de la société, qui s'efforce de convaincre des investisseurs encore sceptiques.

L'or a connu son heure de gloire en 2025.

L'industrie minière aurifère mondiale a tiré parti d'une demande soutenue et de cours élevés en 2025. À titre d'exemple, les prix de l'or ont franchi la barre des 5 500 dollars l'once en janvier 2026, portés par des craintes inflationnistes persistantes et des anticipations de baisses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine.

Les grands fonds mondiaux ont injecté des capitaux massifs dans les ETF aurifères, tandis que les banques centrales du monde entier accumulaient agressivement des tonnes de lingots pour s'affranchir de la dépendance au dollar américain.

Toutefois, le rallye s'est essoufflé en avril 2026, l'or subissant une correction pour s'établir autour de 4 867 dollars l'once, en baisse de 12,9% sur un an. Malgré cela, Allied Gold, producteur canadien opérant en Afrique, devrait bénéficier de cet environnement de prix porteur, car les cours élevés injectent directement des liquidités et renforcent les marges bénéficiaires de ses vastes projets de développement sur le continent. Cette conjoncture favorable se reflète dans ses derniers résultats trimestriels.

Une performance opérationnelle éclatante

Allied Gold a délivré une solide performance opérationnelle au premier trimestre 2026, avec une production d'or en hausse de 14,2% sur un an, atteignant 96 016 onces contre 84 040 onces au premier trimestre 2025, principalement grâce à la contribution accrue des mines de Bonikro et d'Agbaou. Le prix de vente moyen réalisé a bondi de 70,3% sur un an pour s'établir à 4 873 dollars l'once au premier trimestre 2026, contre 2 860 dollars un an plus tôt.

En conséquence, le chiffre d'affaires a progressé de 13,8% pour atteindre 394,1 millions de dollars, porté par la cherté du métal jaune en dépit de volumes de ventes inférieurs. Cependant, l'EBITDA a reculé de 24,7% sur un an, passant de 103,2 millions de dollars au premier trimestre 2025 à 77,7 millions de dollars, en raison de l'augmentation des coûts de rémunération en actions et de pertes liées à la réévaluation d'instruments financiers.

Par conséquent, le résultat net part du groupe a basculé dans le rouge avec une perte de 58,3 millions de dollars au premier trimestre 2026, contre un bénéfice de 15,1 millions de dollars un an plus tôt, bien que le résultat ajusté demeure solide.

Parallèlement, la société a continué d'enregistrer d'importantes sorties de fonds destinées à ses projets de croissance, notamment l'expansion de Kurmuk en Éthiopie. Cela s'est traduit par un flux de trésorerie disponible négatif de 61,2 millions de dollars au premier trimestre 2026, contre un flux positif de 23,9 millions de dollars au premier trimestre 2025.

En quête de potentiel haussier

Le titre a réalisé un beau parcours boursier, s'adjugeant 72,3% sur l'année écoulée, mais le marché semble encore dubitatif quant à la prochaine phase de croissance. À 35,5 CAD (25,5 USD), l'action reste bien en deçà de son sommet sur 52 semaines de 43,8 CAD (31,4 USD), ce qui suggère que les investisseurs attendent une exécution plus claire des plans d'expansion et un soutien durable des cours de l'or.

La communauté financière reste prudemment constructive. Sur les deux analystes qui suivent la valeur, l'un affiche une recommandation d'achat tandis que l'autre maintient une opinion neutre ('Conserver').

Leur objectif de cours moyen de 31,97 USD implique un potentiel de hausse d'environ 25,6% par rapport aux niveaux actuels. Il s'agit d'une perspective modérément haussière, malgré les risques persistants liés à l'exécution des projets et à la volatilité des matières premières.

Des coûts en hausse

Les opérations minières en Afrique sont confrontées aux risques de changements réglementaires et de retards d'obtention de permis, susceptibles de dérailler les calendriers et de faire exploser les factures de l'entreprise. Les cours de l'or pourraient également chuter à l'avenir, comprimant instantanément les marges. S'y ajoutent la hausse des coûts du carburant, de l'énergie et de la main-d'oeuvre.

La croissance future d'Allied Gold repose entièrement sur le respect des délais d'expansion sur des sites comme Kurmuk. Tout goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, défaillance d'équipement ou dégradation de la qualité du minerai pèsera immédiatement sur les flux de trésorerie. Même le rachat par Zijin pour 5,5 milliards de CAD comporte des délais avant que ce financement substantiel ne porte réellement ses fruits.