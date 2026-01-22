Les résultats annuels du spécialiste du crédit automobile aux États-Unis étaient attendus avec impatience par les investisseurs curieux de prendre la température d'un secteur récemment secoué par les faillites de plusieurs établissements de crédit concurrents.

Chez Ally, les volumes de prêts atteignent un record en 2025, mais leur taux moyen diminue à 9,8%, contre 10,4% l'an passé. 43% des emprunteurs sont classés ‘prime’, contre 44% l'an passé. La baisse des taux directeurs et un contexte toujours très concurrentiel dans le secteur expliquent cette évolution.

La direction des taux joue toutefois dans les deux sens. Ally, qui collecte un montant de dépôts record - 143,5 milliards de dollars - pour la 17ème année consécutive, économise ainsi un milliard de dollars sur le coût de sa charge d’intérêts.

En bout de ligne, la marge d'intérêt nette passe donc de 5,39 milliards de dollars en 2024 à 5,68 milliards de dollars en 2025, reprenant ainsi le chemin de la croissance après deux années de contraction.

Le groupe a par ailleurs cédé ses activités de carte de crédit et cessé ses activités de prêts immobiliers. Les actifs mis en vente — ‘repositionnés’ — expliquent le bond du profit ajusté cette année. Les activités d'assurance, elles, continuent de croître avec 1,5 milliard de primes reçues.

Notamment, dans une période de stress pour le secteur, les provisions pour crédits défaillants sont les plus basses à trois ans, avec 1,5 milliard de dollars provisionné contre 2,2 milliards en 2024, et 2 milliards en 2023.

En matière de valorisation, les investisseurs ont toujours témoigné d'une certaine prudence vis-à-vis d'Ally, historiquement valorisé à une moyenne de x0,8 ses capitaux propres tangibles.

Suite aux faillites de certains concurrents, ce multiple est remonté pour atteindre une fois les capitaux propres tangibles.

Ally a profité de sa position de leader pour envoyer les bons signaux au marché, en recentrant notamment son bilan sur ses activités historiques.

Cela étant dit, la faible valorisation du groupe est à tous les égards légitime : la rentabilité a diminué, la qualité des crédits s'est généralement dégradée, tandis que la valeur des capitaux propres tangibles par action stagne depuis cinq ans.