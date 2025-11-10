Almirall bondit de plus de 7% à Madrid, le laboratoire pharmaceutique ayant fait part d'une forte dynamique de croissance de ses ventes et de ses résultats sur neuf mois, le mettant en bonne voie d'atteindre ses objectifs annuels.
Le groupe basé à Barcelone revendique une augmentation de 27,1% de son EBITDA à fin septembre 2025, à 180,7 millions d'euros, en ligne avec les attentes, pour des revenus en croissance de 12,8% à 820,7 millions.
Almirall explique cette forte dynamique des ventes par une performance vigoureuse dans la dermatologie en Europe (+24,5%), soutenue notamment par Ebglyss dont les ventes ont triplé après le lancement dans des pays clés.
Ces performances rendent la direction confiante dans la réalisation de ses objectifs pour 2025, à savoir une croissance de 10% à 13% de son chiffre d'affaires assortie d'un EBITDA entre 220 et 240 millions d'euros.
Almirall SA est une société basée en Espagne dont l'activité principale est la fabrication de produits pharmaceutiques. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments appliqués à divers domaines thérapeutiques, tels que le système nerveux, le système gastro-intestinal, le système dermatologique, le système respiratoire, les anti-infectieux, ainsi que les agents antinéoplasiques et immunomodulateurs. Les activités de la société sont divisées en quatre secteurs d'activité : Réseau propre, qui se concentre sur la commercialisation de produits pharmaceutiques sous ses propres marques ; Licences, qui vend des droits sur les produits à des tiers ; Recherche et développement (R&D), qui est responsable de la création de médicaments candidats, ainsi que Dermatologie, qui comprend la vente de médicaments dermatologiques aux États-Unis. La société opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Asie et en Australie.
