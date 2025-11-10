Almirall bondit de plus de 7% à Madrid, le laboratoire pharmaceutique ayant fait part d'une forte dynamique de croissance de ses ventes et de ses résultats sur neuf mois, le mettant en bonne voie d'atteindre ses objectifs annuels.

Le groupe basé à Barcelone revendique une augmentation de 27,1% de son EBITDA à fin septembre 2025, à 180,7 millions d'euros, en ligne avec les attentes, pour des revenus en croissance de 12,8% à 820,7 millions.

Almirall explique cette forte dynamique des ventes par une performance vigoureuse dans la dermatologie en Europe (+24,5%), soutenue notamment par Ebglyss dont les ventes ont triplé après le lancement dans des pays clés.

Ces performances rendent la direction confiante dans la réalisation de ses objectifs pour 2025, à savoir une croissance de 10% à 13% de son chiffre d'affaires assortie d'un EBITDA entre 220 et 240 millions d'euros.