Almirall SA est une société basée en Espagne dont l'activité principale est la fabrication de produits pharmaceutiques. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments appliqués à divers domaines thérapeutiques, tels que le système nerveux, le système gastro-intestinal, le système dermatologique, le système respiratoire, les anti-infectieux, ainsi que les agents antinéoplasiques et immunomodulateurs. Les activités de la société sont divisées en quatre secteurs d'activité : Réseau propre, qui se concentre sur la commercialisation de produits pharmaceutiques sous ses propres marques ; Licences, qui vend des droits sur les produits à des tiers ; Recherche et développement (R&D), qui est responsable de la création de médicaments candidats, ainsi que Dermatologie, qui comprend la vente de médicaments dermatologiques aux États-Unis. La société opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Asie et en Australie.