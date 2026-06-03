Alphabet augmente le montant de son augmentation de capital
Alphabet annonce augmenter le montant de son augmentation de capital à 84,75 MdsUSD, à comparer à un objectif précédent de 80 MdsUSD, une opération visant à étendre son infrastructure dédiée à l'intelligence artificielle.
Le géant technologique a fixé les prix de ses offres publiques précédemment annoncées d'actions de catégories A et C, ainsi que de certificats de dépôt représentant des participations dans des actions préférentielles convertibles obligatoires.
Dans le détail, par rapport aux annonces initiales, le montant des offres d'actions A et C a été porté de 15 MdsUSD à 18 MdsUSD, et celui des certificats de dépôt, de 15 MdsUSD à 16,75 MdsUSD, représentant ainsi un produit brut total de 34,75 MdsUSD.
À ce montant s'ajoute le produit brut potentiel de 40 MdsUSD du programme d'émission d'actions sur le marché, destiné à la vente progressive d'actions A et C, ainsi qu'un placement privé simultané de 10 MdsUSD auprès de Berkshire Hathaway.
L'offre d'actions ordinaires de catégorie A et d'actions de capital de catégorie C devrait être clôturée le 4 juin, et celle de certificats de dépôt devrait être clôturée le lendemain, sous réserve des conditions habituelles, selon la maison mère de Google et de YouTube.
Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ;
- développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ;
- recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ;
- prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ;
- prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ;
- exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,6%), Amériques (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.