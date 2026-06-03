Alphabet augmente le montant de son augmentation de capital

Alphabet annonce augmenter le montant de son augmentation de capital à 84,75 MdsUSD, à comparer à un objectif précédent de 80 MdsUSD, une opération visant à étendre son infrastructure dédiée à l'intelligence artificielle.

Le géant technologique a fixé les prix de ses offres publiques précédemment annoncées d'actions de catégories A et C, ainsi que de certificats de dépôt représentant des participations dans des actions préférentielles convertibles obligatoires.



Dans le détail, par rapport aux annonces initiales, le montant des offres d'actions A et C a été porté de 15 MdsUSD à 18 MdsUSD, et celui des certificats de dépôt, de 15 MdsUSD à 16,75 MdsUSD, représentant ainsi un produit brut total de 34,75 MdsUSD.



À ce montant s'ajoute le produit brut potentiel de 40 MdsUSD du programme d'émission d'actions sur le marché, destiné à la vente progressive d'actions A et C, ainsi qu'un placement privé simultané de 10 MdsUSD auprès de Berkshire Hathaway.



L'offre d'actions ordinaires de catégorie A et d'actions de capital de catégorie C devrait être clôturée le 4 juin, et celle de certificats de dépôt devrait être clôturée le lendemain, sous réserve des conditions habituelles, selon la maison mère de Google et de YouTube.