Alphabet a franchi pour la première fois le seuil des 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires en un trimestre, porté par la vigueur de ses activités publicitaires et la croissance continue de Google Cloud. Pour le troisième trimestre, le groupe a généré 102,35 milliards de dollars de revenus, dépassant les attentes des analystes (99,89 milliards), avec un bénéfice net de 34,97 milliards de dollars, soit 2,87 dollars par action, contre 26,3 milliards un an plus tôt.

La publicité reste le principal moteur de revenus, totalisant 74,18 milliards de dollars. Le moteur de recherche Google a rapporté 56,56 milliards (+15% sur un an) et YouTube a généré 10,26 milliards, au-dessus des prévisions. Parallèlement, Google Cloud a vu son chiffre d’affaires grimper de 35% à 15,15 milliards de dollars, avec un carnet de commandes atteignant 155 milliards. Sundar Pichai a salué la performance de cette division en soulignant son rôle central dans la dynamique de croissance du groupe.

Alphabet a également revu à la hausse ses dépenses d’investissement pour 2025, qui atteindront entre 91 et 93 milliards de dollars, contre 85 milliards précédemment prévus. Cette révision s’explique par la montée en puissance des projets liés à l’intelligence artificielle, qui alimente à la fois la demande sur le cloud et le développement de nouveaux produits. L’action Alphabet a progressé de près 6% en post-séance, les marchés saluant des résultats supérieurs aux anticipations et une trajectoire de croissance solidement ancrée dans les segments stratégiques. Pour rappel, la maison mère de Google reste sous pression suite à la croissance des moteurs de recherche IA qui cherchent à prendre des parts de marché.