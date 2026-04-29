Alphabet a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 22% à 109,9 milliards de dollars, au-dessus des 107,2 milliards anticipés. Cette performance a été saluée par le marché, l'action progressant d'environ 4% hors séance. La dynamique est largement tirée par l'activité cloud, qui bénéficie de l'essor rapide des besoins liés à l'intelligence artificielle.
Google Cloud a enregistré une croissance particulièrement marquée, avec des revenus en hausse de 63% à 20 milliards de dollars, dépassant nettement les attentes. Le carnet de commandes a presque doublé d'un trimestre à l'autre pour dépasser 460 milliards de dollars, illustrant la vigueur de la demande. Alphabet, troisième acteur mondial du cloud, multiplie les partenariats stratégiques, notamment avec Meta et Palo Alto Networks, pour renforcer ses capacités dans les infrastructures d'IA.
Dans un contexte de forte expansion du secteur, la demande pour les services cloud liés à l'IA continue de dépasser l'offre, poussant les grands groupes à intensifier leurs investissements. Alphabet renforce également son positionnement avec ses modèles Gemini et de nouvelles fonctionnalités intégrées à ses produits, y compris dans la publicité. Malgré des contraintes de capacité, le groupe bénéficie des premiers effets positifs de l'IA sur ses activités historiques, soutenant sa performance boursière sur un an.
Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ;
- développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ;
- recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ;
- prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ;
- prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ;
- exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,6%), Amériques (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.