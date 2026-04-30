Alphabet en vedette, tire pleinement parti de l'essor de l'IA

Parmi les poids lourds de la tech américaine qui ont dévoilé leurs comptes trimestriels mercredi soir, Alphabet se distingue positivement avec un gain de 5,5% de son titre en première partie de séance à Wall Street : ses chiffres meilleurs que prévu pour le 1er trimestre 2026, montrant que le groupe sait tirer pleinement parti de l'essor de l'IA, sont clairement du goût des investisseurs.

Le géant technologique, maison mère notamment de Google et de YouTube, a dévoilé un BPA ajusté en augmentation de 82% à 5,11 USD pour les trois premiers mois de l'année, un niveau bien au-dessus du consensus qui était d'un peu moins de 3 USD.



De même, son chiffre d'affaires s'est accru de 22% (+19% à taux de change constants) à 109,9 MdsUSD, dépassant ainsi les 107,2 MdsUSD anticipés, une dynamique largement tirée par l'activité cloud.



Une croissance emmenée par Google Cloud



Bénéficiant de l'essor rapide des besoins liés à l'intelligence artificielle, Google Cloud a enregistré une croissance de ses revenus de 63% à 20 MdsUSD, et son carnet de commandes a doublé en rythme séquentiel à 460 MdsUSD.



"Ce fut notre meilleur trimestre historique pour nos offres d'IA grand public, grâce notamment à l'application Gemini. Au total, le nombre d'abonnements payants a atteint 350 millions, tirés par YouTube et Google One", souligne le CEO Sundar Pichai.



"Gemini Enterprise affiche une excellente dynamique, avec une croissance de 40% d'un trimestre à l'autre du nombre d'utilisateurs actifs mensuels payants. Enfin, Waymo a dépassé les 500 000 trajets entièrement autonomes par semaine", poursuit-il.



Signe de la confiance du groupe dans l'avenir, son conseil d'administration a décidé cette semaine d'une augmentation de 5% de son dividende trimestriel, pour le fixer à 0,22 USD par action, avec mise en paiement prévue en juin prochain.



Des commentaires de la direction bien accueillis par Susquehanna



"Alphabet n'a pas donné d'objectifs chiffrés, mais sa direction a fourni quelques commentaires de haut niveau sur les perspectives", pointe Susquehanna, qui réaffirme son opinion "positive" sur le dossier avec un objectif de cours rehaussé de 400 à 460 USD.



"L'entreprise prévoit de commencer à percevoir une petite part des revenus des TPU (tensor processing units, accélérateurs d'IA conçus par le groupe) plus tard cette année et prévoit d'en reconnaître la grande majorité en 2027", pointe ainsi le broker.



Toutefois, Susquehanna note aussi qu'Alphabet augmente sa fourchette de prévision pour les dépenses d'investissement pour 2026 à 180-190 MdsUSD (au lieu de 175-185 MdsUSD) et prévoit que son accent sur l'IA continuera de faire pression sur les marges.



Sur la base des résultats et des commentaires de la direction, l'intermédiaire augmente ses estimations de revenus et de BPA, à la fois pour l'année en cours (de 5% et de 31% respectivement) et pour 2027 (de 7% et de 14% respectivement).