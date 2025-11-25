En quelques mois, le marché a complètement changé d'avis sur Alphabet. Dit autrement, le marché s'était totalement planté. Quand une nouvelle technologie comme l'IA débarque, toutes sortes de théories du changement se développent. C'est normal. Certaines sont fumeuses, d'autres pointues. Les plus argumentées ne sont pas forcément celles qui finissent par se réaliser. Dans le monde technologique, les engrenages ne bougent pas toujours comme on imagine qu'ils le feront.

A première vue, OpenAI et ses homologues, avec leurs velléités de marcher sur les plates-bandes des grands acteurs du web, ont les cartes en main pour briser certains oligopoles existants. Mais la réalité est plus complexe et le rapport de force entrevu depuis l'irruption de ChatGPT sur le marché mondial il y a trois ans n'est plus aussi évident.

Les 4 000 MdsUSD se rapprochent

D'abord mis sous pression, Alphabet et sa filiale Google ont redoré leur blason en déroulant leurs plans avec plus de discrétion que d'autres géants de la tech. Le groupe a démontré qu'il n'est pas qu'un géant du search et de l'internet has been. C'est devenu un acteur central de l'infrastructure IA mondiale, au point que certains investisseurs se demandent si Google ne s'apprête pas à menacer directement deux piliers du moment, Nvidia et OpenAI. Ce nouveau statut devrait d'ailleurs permettre à la firme de Mountain View de devenir la troisième entreprise à atteindre 4 000 milliards de dollars de capitalisation, brûlant au passage la politesse à Microsoft, pourtant perçu comme ayant un tour d'avance dans l'IA grâce à son partenariat précoce avec OpenAI.

La meilleure preuve de la position d'Alphabet, c'est que les néo-stars de l'IA, en particulier OpenAI et Anthropic, essaient de venir sur son terrain de jeu. "Alors que les médias relaient avec exaltation chaque étape franchie par Sam Altman pour faire d'OpenAI un géant de l'IA verticalement intégré, Google est déjà un géant de l'IA verticalement intégré", soulignait il y a quelques jours, Martin Peers, de la publication phare de la tech, The Information. J'ajouterai un géant de l'IA verticalement intégré ET financé, avec d'évidentes synergies déjà en place entre activités et un pôle de R&D d'exception (l'architecture Transformer, née chez Google en 2017, est à la base des LLM. D'ailleurs, le T de ChatGPT est l'initiale de Transformer).

Gemini 3, Google Cloud et TPU Ironwood

Comme pour donner raison au revirement spectaculaire du marché à son endroit, Alphabet est en train de pousser plusieurs pions simultanément.

Le groupe vient de dévoiler Gemini 3, la version la plus avancée de son modèle d'IA. Son accueil initial a été excellent la semaine dernière. Le modèle est présenté comme plus précis, plus nuancé et moins dépendant de consignes détaillées. Il est naturellement intégré à l'ensemble du portefeuille des outils et solutions Google, qui compte quelque 650 millions d'utilisateurs dans le monde.

Alphabet a aussi très tôt chassé sur les terres de Nvidia. Pendant que l'entreprise de Jensen Huang joue les ogres du GPU grâce à son avance technologique, le groupe s'est allié à Broadcom pour développer les TPU Ironwood, des puces dédiées à l'IA qui alimenteront les capacités cloud que Google proposera à ses clients début 2026. Meta, gros consommateur de GPU Nvidia, serait prêt à signer un accord géant pour disposer d'une alternative à son fournisseur principal dès 2027. Google Cloud a même été ajouté à sa liste de fournisseurs de capacités par OpenAI et Anthropic. A mesure que l'offre de Nvidia reste contrainte par les capacités de production et l'inflation des coûts, le discours change : Google n'est plus seulement un suiveur, il devient une alternative crédible pour l'écosystème IA.

OpenAI, too big to fail ?

Reste la réponse à la question un peu agressive du titre : cette montée en puissance est-elle suffisante pour renverser Nvidia et OpenAI ? Pas si simple. Nvidia reste assise sur 500 milliards de dollars de commandes pour ses architectures Blackwell et Rubin, et la concurrence d'AMD ou de Broadcom ne fait que commencer. OpenAI, en dépit de ses besoins de financement colossaux, a sécurisé un réseau de partenaires / actionnaires / clients qui lui confère une forme de statut too big to fail. Les investisseurs redoutent aussi un ralentissement du capex des hyperscalers et des vents contraires macroéconomiques.

Alphabet n'est pas à l'abri de déconvenues non plus. Le destin des leaders oligopolistiques est de perdre des parts de marché. Le groupe dépend encore à 75% de la publicité, un modèle sous pression face à la transformation des usages induite par l'IA. Et l'épée de Damoclès du DOJ, qui pourrait l'obliger à se séparer de Chrome, reste suspendue. Même si l'incursion des IA génératives dans le monde de la navigation web a probablement rééquilibré les argumentaires.

Alors, Alphabet the killer ? Pas forcément un tueur de société, mais peut-être un tueur d'approche candide de l'IA : le marché n'est pas aussi figé que certains le croyaient. A 15 fois (!) les bénéfices 2027 il y a quelques mois, le dossier était clairement sous-valorisé. Désormais échangé sur un multiple de 25 fois 2027, il est revenu dans la norme de son secteur. Mais avec un niveau de diversification, on l'aura compris, supérieur et cohérent.