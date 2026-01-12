Alphabet a atteint ce lundi une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars, devenant la quatrième entreprise mondiale à franchir ce seuil, aux côtés de Nvidia, Microsoft et Apple. L'action du groupe a progressé d'environ 1% en début de séance, portée notamment par l'annonce de son partenariat avec Apple. Ce dernier prévoit l'intégration des modèles Gemini dans une nouvelle version de Siri, marquant une reconnaissance stratégique des technologies d'IA développées par Google.
Le groupe a multiplié les avancées dans l'intelligence artificielle : dévoilement du processeur Tensor "Ironwood" en novembre, suivi du lancement du modèle Gemini 3 en décembre. Ces innovations, combinées à la montée en puissance de Google Cloud dans les services liés à l'IA, ont renforcé la confiance des investisseurs. Face à la concurrence d'OpenAI et à l'évolution rapide des agents conversationnels, Alphabet a su rassurer le marché sur sa capacité à rester un acteur central de l'IA générative.
Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ;
- développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ;
- recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ;
- prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ;
- prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ;
- exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,7%), Amériques (5,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,2%) et Asie-Pacifique (16,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.