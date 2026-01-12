Alphabet a atteint ce lundi une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars, devenant la quatrième entreprise mondiale à franchir ce seuil, aux côtés de Nvidia, Microsoft et Apple. L'action du groupe a progressé d'environ 1% en début de séance, portée notamment par l'annonce de son partenariat avec Apple. Ce dernier prévoit l'intégration des modèles Gemini dans une nouvelle version de Siri, marquant une reconnaissance stratégique des technologies d'IA développées par Google.

Le groupe a multiplié les avancées dans l'intelligence artificielle : dévoilement du processeur Tensor "Ironwood" en novembre, suivi du lancement du modèle Gemini 3 en décembre. Ces innovations, combinées à la montée en puissance de Google Cloud dans les services liés à l'IA, ont renforcé la confiance des investisseurs. Face à la concurrence d'OpenAI et à l'évolution rapide des agents conversationnels, Alphabet a su rassurer le marché sur sa capacité à rester un acteur central de l'IA générative.