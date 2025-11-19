L’action Alphabet progresse de près de 4% durant la séance à la suite du lancement de Gemini 3, le dernier modèle d’intelligence artificielle développé par Google. Successeur de Gemini 2.5 lancé huit mois plus tôt, ce nouveau modèle est présenté comme plus performant, capable de comprendre des requêtes complexes avec moins d’indications et de fournir des réponses plus précises. Il sera déployé dans les services de recherche de Google, l’application Gemini et les outils à destination des entreprises.

Les analystes saluent les avancées de Google DeepMind, tout en conservant une position prudente sur le titre. A l’image de Bank of America Securities qui parle d’un progrès significatif permettant à Google de combler le "retard perçu" par rapport à des concurrents comme OpenAI et Anthropic, tout en maintenant une recommandation d’achat sur l’action Alphabet.

Gemini 3 s’inscrit dans un contexte de forte compétition sur le marché de l’IA générative, dominé par OpenAI avec GPT-5 et Anthropic avec Claude Sonnet 4.5. Les analystes notent que Google parvient progressivement à rediriger ses utilisateurs vers ses solutions intégrant l’IA, comme AI Overviews ou l’application Gemini. Même s’il reste encore trop tôt pour mesurer l’impact commercial du nouveau modèle, Alphabet semble avoir rassuré les marchés sur sa capacité à rester un acteur majeur de l’innovation dans l’intelligence artificielle.