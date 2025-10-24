Alphabet grimpe, Google Cloud a remporté un gros contrat auprès d'Anthropic

Google Cloud a annoncé jeudi soir avoir remporté un contrat avec Anthropic, la plateforme d'IA à l'origine de l'outil conversationnel Claude, portant sur la fourniture de près d'un million de ses processeurs TPU, une nouvelle qui faisait monter l'action de sa maison-mère Alphabet aujourd'hui à la Bourse de New York.



Le géant de l'Internet indique dans un communiqué que le montant de l'accord, qui devrait porter la capacité d'Anthropic bien au-delà du gigawatt à partir de l'an prochain, pourrait atteindre 'plusieurs dizaines de milliards de dollars'.



Dans un communiqué séparé, Anthropic justifie la signature de ce contrat par sa croissance rapide, une expansion qui conduit la start-up à désormais revendiquer plus de 300.000 entreprises clientes, avec notamment une multiplication par sept du nombre de grands comptes, c'est-à-dire générant un budget annuel de plus de 100.000 dollars, au cours de l'année écoulée.



Les TPU (Tensor Processing Unit) sont des accélérateurs d'IA conçus et optimisés pour l'entraînement des grands modèles de langage (LLM) et l'inférence de modèles d'IA.



Du point de vue des analystes de HSBC, le fait qu'Anthropic ait choisi les circuits intégrés (ASIC) Ironwood mis au point par Google Cloud montre toute l'étendue des capacités du groupe technologique en la matière, ce qui les conduit à rehausser de 285 à 295 dollars leur objectif de cours sur Alphabet, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre.



En milieu de matinée, l'action Alphabet gagnait plus de 3%, surperformant l'indice Nasdaq à forte pondération technologique qui prenait dans le même temps 1,1%.



Anthropic et Google Cloud avaient entamé leur partenariat stratégique en 2023, lorsque Anthropic avait choisi ses infrastructures pour entraîner ses modèles et les mettre sur le marché à destination des utilisateurs des plateformes Google Cloud Vertex AI et Google Cloud Marketplace.



Dans un communiqué, Anthropic assure cependant vouloir conserver son approche technologique diversifiée, qui le voit utiliser tout à la fois les puces dédiés à l'IA de Google, Nvidia et Amazon.



La start-up réaffirme en particulier son attachement à travailler avec Amazon, son principal partenaire et actionnaire à hauteur de 25%, avec lequel il planche actuellement sur le projet Rainier, un gigantesque 'cluster' exploitant des milliers de processeurs à travers de multiples entres de données répartis à travers les Etats-Unis.

