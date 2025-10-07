HSBC a initié le titre à l'achat avec un objectif de cours de 285 $ impliquant un potentiel de hausse d'environ 16 %.
L'analyste s'attend à une hausse grâce à de nouveaux gains sur Google Search et à la hausse des marges de Google Cloud.
HSBC vise également une poursuite de la croissance des trois activités principales, ce qui devrait permettre une nouvelle expansion des marges.
'Nous apprécions la stratégie d'IA full-stack d'Alphabet : elle s'appuie sur un modèle Gemini de pointe et sur son propre développement de puces, et s'appuie sur les plus vastes ensembles de données du groupe de référence des fournisseurs de services cloud (CSP)' souligne le bureau d'analyse.
HSBC anticipe une croissance continue du nombre d'abonnés sur YouTube Music/Premium et une poursuite de la transition sectorielle vers la télévision connectée, délaissant la diffusion traditionnelle et le câble, où YouTube est environ 50 % plus important que son concurrent le plus proche (aux États-Unis).
'Nous envisageons de nouvelles hausses de monétisation pour le format YouTube Shorts, à plus forte marge ' rajoute HSBC en conclusion de son étude.
Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ;
- développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ;
- recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ;
- prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ;
- prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ;
- exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,7%), Amériques (5,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,2%) et Asie-Pacifique (16,3%).
