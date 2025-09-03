Alphabet : objectif de cours rehaussé chez Wedbush

Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Alphabet, avec un objectif de cours rehaussé de 225 à 245 dollars, à la suite d'une décision de la justice américaine sur les mesures correctives visant à répondre aux préoccupations antitrust dans l'activité recherche de Google.



'Il est important de noter que Google ne sera pas tenu de céder Chrome et pourra continuer à conclure des accords avec des partenaires de distribution pour le pré-chargement ou le placement de ses produits', met en avant le broker.



Ainsi, Wedbush considère cette décision comme largement favorable à Google, le tribunal de district des Etats-Unis s'étant prononcé contre les propositions de recours les plus sévères introduites par le Département de la Justice.



'Nous pensons qu'il existe des arguments convaincants en faveur d'une expansion des multiples au cours des prochains trimestres et que la décote que subit le titre par rapport à ses pairs n'est pas justifiée', poursuit le broker.