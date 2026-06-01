Alphabet prépare une levée géante de 80 milliards de dollars pour l'IA

Alphabet a annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars afin de financer l'expansion de ses infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Le groupe explique que la demande pour ses services d'IA dépasse actuellement ses capacités disponibles, tant auprès des entreprises que du grand public. Les fonds serviront principalement à renforcer les infrastructures de calcul nécessaires au développement et au déploiement de ses modèles d'intelligence artificielle.

L'opération comprend notamment un investissement privé de 10 milliards de dollars de Berkshire Hathaway, déjà actionnaire important du groupe depuis 2025. Le financement sera complété par 30 milliards de dollars d'émissions souscrites par des banques, dont 15 milliards sous forme d'actions préférentielles convertibles, ainsi qu'un programme de ventes progressives d'actions représentant 40 milliards de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley piloteront ces opérations.



Cette levée de fonds s'inscrit dans une accélération des dépenses d'Alphabet dans l'intelligence artificielle. Le groupe avait déjà relevé ses prévisions d'investissements pour 2026 à 180-190 milliards de dollars. Selon les estimations de Wall Street, Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon investiront ensemble plus de 700 milliards de dollars cette année dans leurs infrastructures technologiques. Malgré l'enthousiasme des investisseurs pour sa stratégie IA et les progrès de Gemini, l'action Alphabet reculait après l'annonce de cette importante augmentation de capital.