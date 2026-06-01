Alphabet prépare une levée géante de 80 milliards de dollars pour l'IA
Alphabet a annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars afin de financer l'expansion de ses infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Le groupe explique que la demande pour ses services d'IA dépasse actuellement ses capacités disponibles, tant auprès des entreprises que du grand public. Les fonds serviront principalement à renforcer les infrastructures de calcul nécessaires au développement et au déploiement de ses modèles d'intelligence artificielle.
L'opération comprend notamment un investissement privé de 10 milliards de dollars de Berkshire Hathaway, déjà actionnaire important du groupe depuis 2025. Le financement sera complété par 30 milliards de dollars d'émissions souscrites par des banques, dont 15 milliards sous forme d'actions préférentielles convertibles, ainsi qu'un programme de ventes progressives d'actions représentant 40 milliards de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley piloteront ces opérations.
Cette levée de fonds s'inscrit dans une accélération des dépenses d'Alphabet dans l'intelligence artificielle. Le groupe avait déjà relevé ses prévisions d'investissements pour 2026 à 180-190 milliards de dollars. Selon les estimations de Wall Street, Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon investiront ensemble plus de 700 milliards de dollars cette année dans leurs infrastructures technologiques. Malgré l'enthousiasme des investisseurs pour sa stratégie IA et les progrès de Gemini, l'action Alphabet reculait après l'annonce de cette importante augmentation de capital.
Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ;
- développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ;
- recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ;
- prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ;
- prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ;
- exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,6%), Amériques (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.