Alphabet prévoit des émissions obligataires en EUR et en CAD

Dans deux documents adressés à la SEC américaine, Alphabet fait part de son intention de procéder à deux émissions obligataires libellées en euros (EUR) et en dollars canadiens (CAD), respectivement en six et en quatre tranches.

Les montants ne sont pas précisés dans les documents fournis par le géant technologique, mais l'émission en euros se monterait à au moins 3 MdsEUR, d'après Bloomberg News qui cite des sources proches du dossier.



Pour rappel, la maison mère de Google et de YouTube avait déjà procédé, un peu plus tôt dans l'année, à une importante émission obligataire libellée en dollars (USD), en francs suisses (CHF) et en livres sterling (GBP).



L'émission libellée en USD portait sur environ 20 MdsUSD en sept tranches, sur des échéances comprises entre 3 et 40 ans, et portant des coupon allant de 3,7% pour la première à 5,75% pour la dernière.