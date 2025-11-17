Berkshire Hathaway a acheté plus de 18 millions d'actions Alphabet au cours du troisième trimestre de l'année, peut-on lire dans le dernier formulaire déposé par le groupe de Warren Buffett auprès du gendarme boursier américain, ce qui permettait à la maison-mère de Google d'atteindre de nouveaux sommets en Bourse lundi.
Dans son avis dit '13F' déposé auprès de la SEC vendredi soir, la société d'investissement, qui ne détenait pas une seule action du géant de l'Internet à la fin du mois de juin, déclare qu'elle possédait près de 18,08 millions de titres dans son portefeuille le 30 septembre dernier, une participation valorisée à quelque 4,95 milliards de dollars.
Cette annonce intervient alors qu'Alphabet a dévoilé à la fin du mois dernier de solides résultats trimestriels, portés par ses activités dans la recherche en ligne, la publicité sur YouTube et le 'cloud', un métier dans lequel son carnet de commandes a bondi de 43% d'un trimestre sur l'autre, à tel point que son chiffre d'affaires trimestriel total a dépassé pour la première fois le seuil des 100 milliards de dollars.
L'action Alphabet, qui a gagné 53% cette année, prenait 4,9% lundi matin à la Bourse de New York suite à la divulgation de la participation de Berkshire, ce qui se traduisait par l'atteinte de nouveaux plus hauts historiques.
Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ;
- développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ;
- recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ;
- prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ;
- prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ;
- exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,7%), Amériques (5,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,2%) et Asie-Pacifique (16,3%).
