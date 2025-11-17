Alphabet toujours plus haut, Berkshire Hathaway entre au capital

Berkshire Hathaway a acheté plus de 18 millions d'actions Alphabet au cours du troisième trimestre de l'année, peut-on lire dans le dernier formulaire déposé par le groupe de Warren Buffett auprès du gendarme boursier américain, ce qui permettait à la maison-mère de Google d'atteindre de nouveaux sommets en Bourse lundi.



Dans son avis dit '13F' déposé auprès de la SEC vendredi soir, la société d'investissement, qui ne détenait pas une seule action du géant de l'Internet à la fin du mois de juin, déclare qu'elle possédait près de 18,08 millions de titres dans son portefeuille le 30 septembre dernier, une participation valorisée à quelque 4,95 milliards de dollars.



Cette annonce intervient alors qu'Alphabet a dévoilé à la fin du mois dernier de solides résultats trimestriels, portés par ses activités dans la recherche en ligne, la publicité sur YouTube et le 'cloud', un métier dans lequel son carnet de commandes a bondi de 43% d'un trimestre sur l'autre, à tel point que son chiffre d'affaires trimestriel total a dépassé pour la première fois le seuil des 100 milliards de dollars.



L'action Alphabet, qui a gagné 53% cette année, prenait 4,9% lundi matin à la Bourse de New York suite à la divulgation de la participation de Berkshire, ce qui se traduisait par l'atteinte de nouveaux plus hauts historiques.

