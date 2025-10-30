Alphabet voit son BPA trimestriel grimper de plus d'un tiers
Publié le 30/10/2025 à 10:28
Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu sa marge opérationnelle se tasser de 1 point à 31%, mais pour des revenus en croissance de 16% à 102,3 milliards (+15% à changes constants).
'Google Cloud a accéléré, terminant le trimestre avec 155 MdsUSD en carnet de commandes', souligne son CEO Sundar Pichai, qui revendique aussi 'plus de 300 millions d'abonnements payants tirés par Google One et YouTube Premium'.
Avec la croissance observée à travers ses activités et la demande de ses clients pour le cloud, Alphabet anticipe maintenant des dépenses d'investissement comprises entre 91 et 93 MdsUSD pour l'ensemble de l'exercice en cours.