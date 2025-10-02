AlphaValue confirme son conseil 'réduire' sur le titre Sika avec un objectif de cours abaissé de 300 à 178 CHF.

D'après la note, la modification du prix-cible s'explique par le changement d'analyste en charge de l'action, ainsi que par l'utilisation de méthodes d'évaluation systématiques basées sur la valeur du titre et la comparaison avec les concurrents.

Les prévisions de bénéfice par action restent quasiment inchangées, avec 7,92 CHF pour 2025 et 8,67 CHF pour 2026.