Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits chimiques de construction (85,5%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ; - produits chimiques pour fabrication industrielle (14,5%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (22,7%), Amériques (12,1%), Chine (10,4%) et Asie-Pacifique (11,5%).