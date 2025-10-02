AlphaValue confirme son conseil 'réduire' sur le titre Sika avec un objectif de cours abaissé de 300 à 178 CHF.
D'après la note, la modification du prix-cible s'explique par le changement d'analyste en charge de l'action, ainsi que par l'utilisation de méthodes d'évaluation systématiques basées sur la valeur du titre et la comparaison avec les concurrents.
Les prévisions de bénéfice par action restent quasiment inchangées, avec 7,92 CHF pour 2025 et 8,67 CHF pour 2026.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,5%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,5%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (22,7%), Amériques (12,1%), Chine (10,4%) et Asie-Pacifique (11,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.