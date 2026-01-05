AlphaValue abaisse nettement sa cible sur Edenred

AlphaValue maintient son conseil à "acheter" sur le titre Edenred, avec un objectif de cours abaissé de 40,6 euros à 29,9 euros.



Le bureau d'études prend acte des changements réglementaires en Italie et au Brésil et les intègre désormais dans ses prévisions d'ici 2026. Cette décision entraîne une révision à la baisse de 10% de la prévision d'EBITDA pour 2026, l'analyste anticipant un recul annuel de 9,3%.



Le rapport souligne que la valorisation par la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF) chute de 52,2 euros à 38 euros pour refléter des perspectives de bénéfices affaiblies.



Selon le broker, l'adoption d'une nouvelle segmentation comptable a également conduit à réduire les multiples appliqués aux activités de mobilité et d'avantages aux salariés