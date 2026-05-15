AlphaValue abaisse sa cible sur ADP, le titre recule

L'analyste maintient sa note "accumuler" sur le titre, tout en réduisant son objectif de cours sur le titre de 142 à 135 euros. En début d'après-midi, le titre recule de 2,4% à Paris.

Dans une note publiée ce matin, AlphaValue estime que les perturbations au Moyen-Orient, la vigueur de l'euro et les travaux du Terminal 2 pèsent sur les perspectives du groupe. Le bureau d'études indique également que les dépenses par passager restent inférieures aux objectifs du management.



La note souligne que les pressions persistantes sur les prix du carburant, une monétisation plus faible des activités retail et la baisse des flux de passagers à forte contribution détériorent la trajectoire bénéficiaire anticipée.



D'après AlphaValue, les estimations ont été révisées vers le bas après les résultats du premier trimestre 2026, avec une baisse des prévisions de BPA 2026 et 2027 d'environ 5%.