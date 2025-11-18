AlphaValue abaisse sa cible sur AXA mais reste à 'ajouter'

AlphaValue confirme son conseil 'ajouter' sur AXA, assorti d'un objectif de cours de 50,1 à 44,9 euros après la publication des indicateurs d'activité du 3e trimestre.



L'analyste indique adopter une approche plus prudente alors que le ralentissement de la croissance en assurance dommages au troisième trimestre met en évidence une atténuation des conditions de marché, même si le groupe reste en ligne avec son objectif de croissance du BPA sous-jacent de 6-8% en 2025.



Le broker rapporte que AXA a signalé une baisse des tarifs d'environ 4% sur les branches financières et sur les couvertures de catastrophes immobilières, mais qu'ils progressent de 7% en responsabilité civile, illustrant une dynamique tarifaire contrastée au sein du portefeuille.



Le bureau d'études souligne enfin que cette évolution apparaît moins favorable que chez certains grands concurrents comme Allianz et Generali, ce qui conduit à appliquer une décote de 20% à AXA dans la comparaison sectorielle et à ramener l'objectif de cours à 44,9 euros.