AlphaValue abaisse sa cible sur FDJ mais reste à l'achat

AlphaValue confirme son conseil d'achat sur le titre FDJ United, avec un objectif de cours abaissé de 52,2 à 40,8 euros.



L'analyste justifie ses perspectives plus prudentes par l'environnement fiscal et réglementaire plus défavorable pour l'activité de paris et jeux en ligne, avec des hausses de taxes et un durcissement de la régulation en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ce qui "continue de peser sur la profitabilité" du groupe.



Le broker souligne aussi la hausse plus forte qu'anticipé des dotations aux amortissements, des frais financiers et du taux effectif d'impôt, liée notamment à l'acquisition de Kindred et à la "contribution exceptionnelle sur les profits des grandes entreprises", entraînant une révision en baisse des prévisions de BPA 2025 (1,72 EUR vs 2,71 EUR) et 2026 (2,12 EUR vs 2,88 EUR).



Le bureau d'études indique enfin que la cible est ajustée à la suite de la baisse des estimations de DCF et de NAV, d'hypothèses de croissance plus prudentes et d'une prime de risque relevée sur la dette pour refléter le risque d'intégration de Kindred, même si la valorisation continue de montrer un potentiel de hausse significatif.