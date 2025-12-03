AlphaValue confirme son conseil d'achat sur le titre FDJ United, avec un objectif de cours abaissé de 52,2 à 40,8 euros.
L'analyste justifie ses perspectives plus prudentes par l'environnement fiscal et réglementaire plus défavorable pour l'activité de paris et jeux en ligne, avec des hausses de taxes et un durcissement de la régulation en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ce qui "continue de peser sur la profitabilité" du groupe.
Le broker souligne aussi la hausse plus forte qu'anticipé des dotations aux amortissements, des frais financiers et du taux effectif d'impôt, liée notamment à l'acquisition de Kindred et à la "contribution exceptionnelle sur les profits des grandes entreprises", entraînant une révision en baisse des prévisions de BPA 2025 (1,72 EUR vs 2,71 EUR) et 2026 (2,12 EUR vs 2,88 EUR).
Le bureau d'études indique enfin que la cible est ajustée à la suite de la baisse des estimations de DCF et de NAV, d'hypothèses de croissance plus prudentes et d'une prime de risque relevée sur la dette pour refléter le risque d'intégration de Kindred, même si la valorisation continue de montrer un potentiel de hausse significatif.
FDJ UNITED est un champion européen des jeux d'argent et de hasard, avec un large portefeuille de marques iconiques et une excellence technologique reconnue. Fort de plus de 5 000 collaborateurs et présent dans une quinzaine de marchés régulés en Europe, le Groupe propose une offre de jeux diversifiée et responsable, sous droits exclusifs et en concurrence : jeux de loterie en France et en Irlande, dans un large réseau de points de vente et en ligne, paris sportifs en point de vente en France et jeux en ligne en concurrence (paris sportifs et hippiques, poker et casino en ligne, sur les marchés où ces activités sont autorisées).
Le groupe FDJ UNITED inscrit la responsabilité au coeur de sa stratégie et promeut une pratique récréative du jeu d'argent.
Le groupe FDJ UNITED est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJU) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.
