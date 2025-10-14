AlphaValue abaisse sa cible sur Ferrari mais se dit 'très positif' sur la valeur

AlphaValue confirme son conseil 'ajouter' sur le titre Ferrari, assorti d'un objectif de cours abaissé de 437 à 428 euros.



'Malgré la publication d'objectifs financiers prudents pour 2030, bien en deçà des attentes du marché, nous maintenons une opinion très positive sur Ferrari', indique l'analyste, qui considère le cours actuel comme 'un point d'entrée attractif'.



'La récente correction du cours de l'action reflète probablement à la fois une révision à la baisse des attentes consensuelles excessives et une réaction excessive du marché. Ferrari vise un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros en 2030, soit un taux de croissance annuel moyen de 5 %, bien inférieur aux 10 % de TCAC réalisés entre 2018 et 2025, avec une marge relativement stable' ajoute AlphaValue.



Le bureau d'études souligne que la croissance des bénéfices reposera désormais sur le prix, le mix produit et la personnalisation, soutenus par une 'demande très inélastique aux prix' et l'arrivée de nouveaux modèles comme la supercar F80 (3,6 millions d'euros). Ferrari aurait d'ailleurs 'déjà atteint ses objectifs 2026 en 2025', renforçant la confiance dans la trajectoire à horizon 2030.



La note met enfin en avant des fondamentaux 'extrêmement solides' et une valorisation attractive, le titre se négociant avec une décote de 15 à 20 % par rapport à Hermès (PER 37x contre 47x). AlphaValue estime que le point d'entrée actuel autour de 335 euros demeure attractif, avec un potentiel de hausse d'environ 24,5 %.