AlphaValue abaisse sa cible sur Novo Nordisk mais pointe une réaction excessive des marchés

AlphaValue confirme son conseil "accumuler" sur Novo Nordisk, avec un objectif de cours abaissé de 590 DKK à 561 DDK.



Alors que le titre s'est replié de près de 9% au cours des deux dernières séances, l'analyste estime que "le marché a frappé l'action bien au-delà de ce qui aurait été justifié" au cours des derniers mois. Le titre affiche en effet un repli de 15% en un mois et de près de 37% sur six mois.



Selon le bureau d'études, les pressions tarifaires persistantes et la concurrence accrue ont conduit à une révision des prévisions bénéficiaires, la note mentionnant des "pressions sur les prix et une concurrence intense" qui pèsent sur les hypothèses de croissance des ventes et de l'EBITDA.





Abhishek Raval, chargé du dossier chez AlphaValue, rapportait hier que le sémaglutide (molécule clé des médicaments phares contre le surpoids et le diabète, Wegovy/Ozempic) n'avait pas réussi à ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer lors d'un essai clinique de phase avancée.



"Sachant que seulement deux nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer ont été approuvés par la FDA américaine pour des millions de patients aux États-Unis, une victoire dans ce cas aurait pu redonner confiance à Novo. Cela dit, les déclarations de la direction de Novo laissaient déjà présager une faible probabilité de succès dans ce domaine, comparant les résultats de phase avancée du sémaglutide dans la maladie d'Alzheimer à un pari risqué", indiquait-il.



"En considérant un chiffre d'affaires potentiel de 3 à 4 milliards de dollars pour le sémaglutide dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, et en appliquant un ratio valeur d'entreprise/chiffre d'affaires de 6 avec une probabilité de succès de 30 % (contre environ 50% en moyenne pour l'ensemble des domaines thérapeutiques), le manque à gagner pourrait représenter 3 à 4% de la capitalisation boursière", ajoutait-il en estimant que désormais "les marchés sont peut-être devenus trop sensibles à toute information concernant Novo Nordisk".



Le titre gagne environ 2% ce matin à Copenhague mais lâche plus de 50% depuis le début de l'année.

