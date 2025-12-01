AlphaValue abaisse son conseil sur Bic, cible inchangée

AlphaValue dégrade son conseil sur le titre Bic, passant de "achat" à "accumuler", avec un objectif de cours inchangé à 60,4 euros.



Selon AlphaValue, la révision du scénario se traduit par une baisse des BPA 2025 et 2026 à 4,80 et 4,95 euros (contre 5,46 et 5,77 euros auparavant), l'analyste évoquant "une faiblesse persistante en Amérique du Nord" et un impact plus important que prévu des droits de douane américains, notamment sur les rasoirs.



Le bureau d'études intègre par ailleurs l'avertissement sur résultats 2025, avec des ventes à changes constants désormais attendues entre -1,0% et -1,5%, une marge d'EBIT ajustée ramenée autour de 13,7% (vs ~15% précédemment) et un FCF hors M&A revu à environ 210 millions d'euros (vs plus de 240 millions).



La note indique enfin que la baisse du NAV (53,40 euros vs 60,2 euros précédemment) et du DCF (59,80 euros vs 65,4 euros précédemment) reflète ces hypothèses plus prudentes, dans l'attente du plan de redressement du nouveau CEO.