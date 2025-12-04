AlphaValue abaisse son objectif de cours sur Casino, conseil maintenu à "achat"

AlphaValue maintient son conseil à "achat" sur le titre Casino, avec un objectif de cours à six mois abaissé de 0,64 à 0,33 euro.



Selon l'analyste, cette révision de valorisation reflète l'intégration du nouveau plan de restructuration comprenant une augmentation de capital de 300 MEUR garantie par FRG, une réduction de la valeur nominale du Term Loan B à 800 MEUR (avec 610 MEUR convertis en actions) et une baisse du taux d'intérêt de 9% à 6%.



Le bureau d'études souligne que la forte hausse du nombre d'actions (environ 4017 millions contre 406 millions auparavant) et l'hypothèse d'un important "haircut" sur la dette convertie entraînent une baisse de 60-70% des valorisations DCF et NAV, d'où un objectif de cours réduit d'environ 50%, même si la dette nette recule d'environ 900 MEUR et que la charge d'intérêts diminue.



Le broker ajoute que la révision des bénéfices par action, désormais attendus à -0,08 euro en 2025 et -0,05 euro en 2026, découle principalement de cette dilution liée à l'apport de nouveaux fonds propres et à la conversion de dette, tout en évoquant "quelques signaux encourageants" qui contribuent au maintien du conseil.